Кабмин не исключает дальнейшего повышения цены на газ

Кабинет Министров Украины не исключает возможности дальнейшего повышения цены на газ для населения, а именно для потребителей 3-й и 4-й категорий. Об этом заявил сегодня журналистам министр топлива и энергетики Юрий Бойко, сообщает УНИАН. По словам Бойко, речь идет о тех, кто потребляет более 6-12 тыс. м. куб газа в год и более 12 тыс. м. куб, соответственно. При этом он не уточнил сроки и объемы повышения. Кроме того, министр заявил, что пока не планируется повышение цены на газ для промышленных предприятий. Как сообщалось, согласно постановлению НКРЭ (№812 от 13 июля 2010 года) отпускные цены на природный газ для населения, дифференцированные по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, с 1 августа 2010 года вырастут на 50%.