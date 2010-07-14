Надрага рассказал, как получить субсидию на услуги ЖКХ

Министр труда и социальной политики Василий Надрага рассказал, как оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг по новым правилам. Надрага отметил, что в соответствии с решением, принятым сегодня на заседании правительства, право на субсидию получат работающие граждане, если стоимость коммунальных услуг для них превышает 15% дохода, и неработающие, если превышает 10% их дохода. «Государство принципиально сокращает и упрощает процедуру получения субсидий», - сказал он. Надрага сообщил, что для оформления субсидий работающий гражданин должен написать заявление о том, что он хочет получать такую субсидию, предоставить справку об уровне заработной платы и на месте заполнить декларацию. Пенсионеры будут только писать заявление и заполнять декларацию, в которой будет указано со слов самого пенсионера, что других доходов, кроме пенсии, у него нет. Никаких других бумаг от заявителей, по словам министра, не требуется, информирует Лига. «Как вы знаете, были иногда варианты, когда человеку рассказывали, что, если у него есть задолженность по коммунальным платежам, он не имеет права на субсидию. Докладываю: имея текущую задолженность по коммунальным платежам, любой гражданин нашего государства может оформить себе субсидию. Этого запрета не было, нет и не будет», - сказал он. Министр также подчеркнул, что для тех, кто на сегодняшний день уже оформил субсидию, субсидия будет пересчитана автоматически, и в этом случае вообще никуда обращаться не нужно. Надрага также сообщил, что будет введена круглосуточная «горячая телефонная линия», по которой можно будет получить разъяснения по оформлению субсидий либо оставить информацию о неэффективной работе чиновников на местах. «Это заявление будет обработано, человек получит ответ и в письменном варианте, и в телефонном», - сказал он. Номер «горячей телефонной линии»: 0-800-509-307. Напомним, розничные цены на природный газ для населения с 1 августа повысятся на 50%. Соответствующее постановление было принято Национальной комиссией регулирования электроэнергетики Украины 13 июля 2010 года.