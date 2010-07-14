В июне инфляция в еврозоне уменьшилась до 1,4%

В июне 2010 года годовая инфляция в зоне евро составила 1,4% против 1,6% в мае, во всех странах-членах ЕС (ЕС-27) – 1,9% против 2,0% в мае-2010. Об этом сообщили в Евростате. По сравнению с маем, в июне-2010 была зарегистрирована инфляция в 0,0% в еврозоне и в ЕС-27. В июне 2010 года наименьшая годовая инфляция зафиксирована в Ирландии (-2,0%), Латвии (-1,6%) и Нидерландах (0,2%). Наибольшая годовая инфляция в июне 2010 года была зафиксирована в Греции (5,2%), Венгрии (5,0%) и Румынии (4,3%). В июне 2009 года годовая инфляция составила -0,1% в зоне евро и 0,6% в ЕС-27, информирует УНИАН.