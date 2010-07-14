Судьба «Кария Тур» может постичь других туроператоров

За возмещением неиспользованных туров компании «Кария Тур» могут обратиться около четырех тысяч человек. Госслужба туризма предупреждает, что ситуация может повториться и с другими операторами. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы туризма и курортов Анатолий Пахля, пишет «Газета по-киевски». «Ходят разные слухи, мол, «Кария Тур» - это не первый туроператор, возможны подобные ситуации и с другими. Думаю, этого мы допускать не можем и поэтому будем вносить изменения в законодательство», - подчеркнул глава Гостуризма. Он обратил внимание на необходимость принятия мер для предотвращения подобных инцидентов с другими туроператорами.