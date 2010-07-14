В ГНА не понимают, почему немецкая компания подала на Януковича в суд

Украина не имеет задолженности по возмещению НДС перед предприятием «КатМеталл Украина». Об этом заявил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей Чекашкин. Как сообщили Лиге в пресс-службе Государственной налоговой администрации, при этом Чекашкин отметил, что по состоянию на 1 января 2010 года задолженность составляла 2 млн грн и была погашена в течение января этого года. Также, указал Чекашкин, вызывает удивление намерение основателя компании Райнхарда Майдера подать иск в суд на Президента Украины Виктора Януковича, учитывая тот факт, что задолженность по возмещению НДС образовалась до избрания его главой государства и в настоящее время полностью погашена. «Мы, конечно, не имеем в виду данное предприятие, но в последнее время наблюдаются случаи, когда убыточность предприятий, вызванная неэффективным менеджментом, прикрывается так называемыми PR-акциями по НДС», - подчеркнул чиновник. Напомним, ранее основатель компании со стопроцентным немецким капиталом «КатМеталл Украина» Райнхард Майдер заявил, что подает в суд на Президента Украины Януковича из-за невозмещения НДС.