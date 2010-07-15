Из-за РФ Беларусь теряет инвестиции

Беларусь предупреждает потенциальных инвесторов, которые примут участие в ее дебютном выпуске еврооблигаций, о том, что одним из ключевых рисков в рамках данного размещения становятся нестабильные отношения между Минском и Москвой. «Ухудшение отношений Беларуси с Россией может негативно повлиять на поставки энергоносителей Беларуси и российские инвестиции в Беларусь, что может оказать отрицательное воздействие на белорусскую экономику». Об этом говорится в предварительном проспекте евробондов Беларуси, датированном 9 июля 2010 г., пишет УНИАН со ссылкой на Reuters. В копии документа, поступившей в распоряжение агенства, целых семь страниц текста посвящено описанию рисков, связанных с инвестированием в Беларусь. «Инвестирование в развивающиеся рынки, подобные Беларуси, сопряжено с высокой степенью риска, и инвесторы должны особенно тщательно подходить к оценке этих рисков», - говорится в документе. В частности, в нем отмечается, что белорусская экономика характеризуется «узкой экспортной базой, зависимостью от импорта, дефицитами бюджета и платежного баланса, низкими валютными резервами, опорой на внешнее финансирование и изменяющимися политической, экономической, социальной, правовой и нормативной средами».