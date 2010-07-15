Кабмин сделает нечувствительным повышение цены на газ

На сегодняшний день выравнивание ситуации на газовом рынке - это проблема, над которой работают правительства всех государств, в том числе Украины. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал министр труда и социальной политики Василий Надрага, пишет ИМК. Так он прокомментировал новые цены на газ и отопление для населения с августа. «И только в нашей стране сделано все для того, чтобы население этого не почувствовало. Сегодня и на мировом рынке ценовая политика по газу меняется. Поэтому определенным образом нужно сделать, чтобы и в нашем государстве работали ценовые законы, но эти ценовые законы не должны никоим образом влиять на наших граждан», - подчеркнул министр. «Сегодняшнее постановление Кабмина на это направлено», - заверил он.