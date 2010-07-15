Друзья Президента идут в Нацбанк

В Национальном банке Украины начались серьезные кадровые перестановки, отмечает «Коммерсант-Украина». Так, в НБУ сообщили об увольнении заместителя главы НБУ Василия Пасичника и назначении на его место начальника отдела банковского надзора в донецком территориальном управлении НБУ Игоря Соркина. Один из источников «Ъ» рассказал: «Представители новой власти пришли к Владимиру Стельмаху и потребовали назначить своих людей. «Мы же тебя оставили!» – аргументировали они». А источник в правлении добавил, что следующая кадровая ротация коснется должности первого заместителя главы НБУ, которую занимает Анатолий Шаповалов: «В следующий понедельник ждем решения по первому заму. С 12 июля Шаповалов ушел в отпуск и пытается вести переговоры о сохранении должности». В управлении организации информационной работы и связи с общественностью НБУ отрицали кадровые изменения. Подтвердил свое увольнение Василий Пасичник: «Я написал заявление по собственному желанию». Банкиры вчера отказывались комментировать смену куратора банковского надзора, так как никто из них не знаком с Игорем Соркиным. «Он много лет работал в донецком надзоре, и мы его воспринимали как человека, адекватного занимаемой должности», – сказал бывший заместитель директора дирекции по банковскому регулированию и надзору НБУ Руслан Гриценко. По его данным, Игорь Соркин приступит к обязанностям 15 июля. Кадровый взлет господина Соркина в центробанке объясняют его близостью к нынешнему главе наблюдательного совета Укрэксимбанка Сергею Арбузову. «Сначала предлагался вариант «разойтись без крови»: в закон «О Нацбанке» внести изменения, добавив должность заместителя председателя и еще одного первого заместителя, - сказал один из членов правления НБУ. – На эти новые должности должны были прийти Соркин с Арбузовым. Арбузов – личный друг семьи нашего Президента. Коммунисты были против таких поправок к закону, и тогда первого решили поставить вместо Пасичника, второго – вместо Шаповалова». По словам чиновника, представители власти планируют с помощью этих людей влиять на решения правления НБУ, которое осенью будет сокращено с 16 до 11 человек: «Сократить не сложно. В правлении есть два пенсионера – Олег Дащенко и Наталья Гребенник, в этом году на пенсию выходят Ольга Кандыбка и Игорь Шумило. Еще одну должность рубанут без крови». Бывший заместитель председателя Нацбанка Сергей Яременко сомневается в целесообразности таких кадровых ротаций в НБУ. «И нынешний состав правления способен беспрекословно выполнять веления власти, – говорит он. – А такие методы назначения людей, не имеющих соответствующего опыта, уже опробованы во всех отраслях экономики. Результаты налицо».