В Донецке не комментируют газовую арифметику

Повышение с 1 августа текущего года цены на газ, безусловно, снизит уровень жизни населения. Об этом он на пресс-конференции заявил Донецкий городской председатель Александр Лукьянченко, пишет УНИАН. На вопрос о том, считает ли мэр, что повышение цены на газ снизит уровень жизни населения, ответил: «Если платить больше, то - безусловно. Арифметические законы – их нельзя комментировать, это политики комментируют. Да, действительно (снизит)». В то же время он объяснил, что обеспеченные граждане должны своевременно платить за газ, а малообеспеченным, тем, кто нуждается в помощи, государство должно предоставить субсидии. «Главная задача все-таки, чтобы платили за газ те люди, которые имеют большой достаток и, в частности, кто имеет собственные дома большой площади», - отметил Лукьянченко. При этом он добавил, что «те люди, на которых это (повышение) будет отражаться, они должны получить помощь от государства в виде субсидий, и максимально должен быть сделан упор на максимальное упрощение оформления субсидий для малоимущих». Мэр признал, что в результате повышения цены на газ «уровень и планка платежей от доходов населения понизится на 5%». Однако Лукьянченко напомнил, что в Украине сегодня семья на оплату коммунальных услуг затрачивает все-таки меньше, чем среднеевропейская семья. «Сегодня, если смотреть среднеевропейский уровень, то среднеевропейская семья затрачивает из своих доходов 30% и более на оплату коммунальных услуг. У нас, вы знаете, что был предел 20%», - сказал мэр, не став уточнять об уровне заработной платы украинцев и европейцев. Напомним, отпускные цены на природный газ для населения, дифференцированные по годовому объему потребления и наличию или отсутствию у абонента счетчика, с 1 августа 2010 года вырастут на 50%.