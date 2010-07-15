Погода портит радужные прогнозы Кабмина

Министерство аграрной политики Украины снизило прогноз урожая в 2010 году зерновых и зернобобовых культур на 3-3,5 млн тонн - до 42 млн тонн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам аграрной политики Виктор Слаута после заседания координационного совета по аграрной политике при Кабмине. По его словам, такой прогноз основывается на информации из регионов, пишет «Дело». Это уже второе снижение ожиданий урожая – в конце июня Минагрополитики сократило прогноз до 45 млн против 47 млн тонн ранее. Кроме того, погодные условия, установившиеся в Украине в начале сезона уборки урожая, ставят под вопрос качество зерновых. Как отметила начальник отдела агрометеорологии Гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко, на сегодняшний день в Украине сложились нетипичные для этого времени года Украины погодные условия, которые по части характеристик отвечают тропическому типу климата. Наблюдающиеся сегодня высокая температура и высокая влажность воздуха могут повлечь ухудшение качества зерна в колосе, распространение грибковых заболеваний. Значительное снижение валового сбора ожидается в Черниговской, Харьковской, северных районах Луганской областей по причине вымерзания посевов зимой, а также засушливых условий в начале лета. При этом она отметила, что в некоторых хозяйствах данного региона, наиболее пострадавших от засухи, наблюдается резкое снижение урожайности ранних зерновых культур до 5-10 центнера с гектара. Снижение качества зерна нового урожая наблюдается также в хозяйствах Крыма. На Западе страны формирование урожая и начало уборочной кампании проходило в условиях переизбытка влаги, в некоторых хозяйствах растения полегли на 10-50% уборочных площадей, что затруднит сбор в целом и повлечет избыточную влажность зерна. Если погода не улучшиться и продолжится дальнейшее снижение объемов урожая, а так же его качества, правительство, скорее всего, будет действовать уже отработанными методами. На практике это может означать активные закупки в резерв при одновременном ограничении экспорта зерна из страны. К последнему способу чиновники прибегали дважды за последние пять сезонов – в 2006/2007, и в 2007/2008 маркетинговых годах.