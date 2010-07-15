В Кабмине рассказали, на сколько подорожает тепло

Министр жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич прогнозирует, что в связи с приведением цены на газ к экономически обоснованному уровню, цены на тепло и воду поднимут от 20% до 25%. Об этом он сказал во время пресс-конференции, сообщает ИМК. По словам Хиврича, сегодня государство покупает газ у газовиков по цене 255 долларов, а до повышения цена составляла 110 долларов. «Разница между этими двумя цифрами покрывалась государственным бюджетом, и шла прямая дотация «Нафтогаза». Сейчас бюджет не может выдержать такую нагрузку, поэтому и было принято соответствующее решение», - сказал министр ЖКХ. Он отметил, что в себестоимости тепла и воды цена газа составляет в среднем 53%.