В Кабмине уже готовятся пересмотреть бюджет

Кабинет Министров Украины в сентябре 2010 года будет инициировать изменения в государственный бюджет на текущий год, которыми попытается компенсировать сокращение расходов в связи с принятием на прошлой неделе секвестра бюджета. Об этом на пресс-конференции сказал министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич, сообщает Интерфакс-Украина. «Мы сейчас надеемся, что в сентябре, когда будут подведены итоги работы нашей экономики за первое полугодие, будут внесены изменения в бюджет», - отметил Хиврич. На вопрос, будут ли эти изменения касаться всех сфер экономики, расходы бюджета по которым были сокращены при секвестре, министр ответил: «Конечно». Хиврич также подтвердил, что расходы госбюджета на программу реформирования ЖКХ и программу «Питьевая вода» при секвестре были сокращены на 600 млн грн - до 500 млн грн.