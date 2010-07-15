Армии не хватает денег для поднятия боевого духа

Недостаточное финансирование Вооруженных сил Украины в последние годы приводит к потере боеспособности армии и негативно отражается на ее боевом духе. Такое мнение высказали украинские эксперты, пишет Интерфакс-Украина. «Социальные условия, финансовые условия не обеспечивают оснований для формирования реального боевого духа и высокого морально-психологического состояния», - сказал на пресс-конференции в Киеве в четверг руководитель исследовательских проектов Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец. При этом эксперт оценил ежегодные потребности ВС Украины в 17 млрд грн. «Украинской армии для того, чтобы жить в казармах, необходимо порядка 9 млрд грн в год, 3 млрд грн – на боевую подготовку, 5 млрд грн – вместе это 17 млрд грн. И когда мы видим, что бюджет армии в прошлом и этом году составляет 8 млрд грн, это значит, что армия живет в казармах», - добавил он. «Но есть и хорошие новости – если наша армия будет 3 года получать финансирование на уровне 17 млрд грн, она сможет успешно выполнять свои задачи по обеспечению безопасности», - добавил он. В свою очередь его коллега директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский в ходе пресс-конференции отметил, что недостаточно внимания финансированию потребностей армии уделяли и нынешнее, и прошлое правительства.