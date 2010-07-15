За субсидиями могут обратиться 80% украинцев

Субсидиями для оплаты газа смогут воспользоваться почти 80% украинцев. Об этом проинформировал министр труда и соцполитики Василий Надрага, пишет ИМК. «Заработная плата у людей осталась та же, которая была, но процент который они будут платить, например за жилищно-коммунальные услуги, будет не 20%, верхний показатель, а это будет всего 15%. Для пенсионеров: которые платили 15%, сейчас будут платить 10%», - сказал Надрага. Напомним, уже с первого августа - стоимость газа вырастет на 50%. Это одно из требований МВФ, которое выполняет правительство для продолжения сотрудничества с фондом.