До сентября Кабмин собирается погасить долг по НДС

Объемы задолженности по НДС, по которым обратились все предприятия за 2009 год и были проверены Налоговой администрацией, составили около 16,5 млрд грн. Об этом перед началом презентации новой электронной системы раскрытия информации сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко, пишет ИМК. «По этой задолженности в ближайшее время будет принято соответствующее решение, и оно согласовано с Международным валютным фондом», - отметил Тигипко. Также он добавил, что начиная с августа, Украина переходит на автоматическое возмещение НДС по тем компаниям, которые работают прозрачно и не имеют посредников. «У нас стоит задача к 1 сентября этого года в рамках сотрудничества с МВФ иметь задолженность по НДС практически ноль», - сказал Тигипко. Кроме того вице-премьер-министр не подтвердил информацию о наличии задолженности по НДС на сумму 30 млрд грн. «Пока что согласно проверке задолженности, которую мы имели на 1 мая, эта цифра не превышала 20 млрд грн, учитывая долги 2009 года, которые составляли примерно 16,5 млрд грн», - подчеркнул вице-премьер.