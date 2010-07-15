Устанавливать тарифы теперь будет только НКРЭ

Тарифы на теплоснабжение и горячее водоснабжение с 15 октября т. г. будет устанавливать Национальная комиссия регулирования энергетики. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич, пишет УНИАН. «Если начнем работу по установлению цен, то они будут, в первую очередь, устанавливаться предприятиям теплоснабжения, в частности, предприятиям областной коммунальной собственности (200 предприятий по теплоснабжению и 75 предприятий по водоснабжению, которым будет выдаваться лицензия и устанавливаться тарифы). Тариф на тепло и на воду, скорее всего, будет установлен с 15 октября этого года», - сказал он. Министр уточнил, что до создания единого регулятора, который должен начать работу с 1 января 2011 года, функциями по установлению тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение будет заниматься Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ). Хиврич уточнил, что НКРЭ необходимо время для подготовки специалистов и решения организационных вопросов. «Нам нужен будет подготовительный период. Поэтому пока цены останутся на уровне местного самоуправления», - добавил он. Министр напомнил, что Закон «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины», находящийся на подписи у Президента Украины, предусматривает, что расчеты и принятие решения по тарифам по теплу, воде и водоотводу будет переведено на государственный уровень. «Мы взяли эти направления, потому что они зависят от решения НКРЭ, и основные рычаги, которые влияют на цену, – это газ, электроэнергия и заработная плата. Мы не брали на себя жилье. Жилье останется на уровне местного самоуправления», - добавил министр.