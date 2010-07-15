Янукович подписал закон о секвестре госбюджета

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в законы Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год» и «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе главы государства. «Данный закон будет способствовать возобновлению сотрудничества с Международным валютным фондом и стабильности финансовой системы государства», - отмечается в сообщении пресс-службы. Как сообщалось ранее, соответствующий закон о внесении изменений в госбюджет-2010 и в закон об общеобязательном государственном пенсионном страховании Верховная Рада приняла 8 июля. Он был разработан с целью уменьшения дефицита бюджета и выполнения требований Меморандума об экономической и финансовой политике между правительством Украины и МВФ и с учетом того факта, что по результатам выполнения госбюджета за первое полугодие текущего года предлагается уменьшить доходы бюджета на 14,4 млрд грн. Документом, в частности, предусмотрено уменьшить поступление налога на добавленную стоимость на 10 млрд грн, в том числе НДС из ввезенных в Украину товаров - 5,7 млрд грн. Кроме того, сократить другие поступления специального фонда, в частности, налог на добавленную стоимость - на 0,45 млрд грн и налог на прибыль - на 0,45 млрд грн, поступления от приватизации государственного имущества на 3,65 млрд грн (за 5 месяцев поступления составили только 177 млн грн, или 1,8% годовой суммы). Кроме того, запланировано сократить расходы государственного бюджета по сравнению с принятым 27 апреля 2010 года государственным бюджетом Украины почти на 18,35 млрд грн, в том числе: 8,75 млрд грн - расходы за счет Стабилизационного фонда (отраслевые и региональные, в том числе инвестиционные программы); 3 млрд грн - трансферты на покрытие дефицита Пенсионного фонда; 2 млрд грн - расходы специального фонда Министерства обороны (за счет поступлений от реализации избыточного вооружения); 1,8 млрд грн - расходы на содержание и ремонт дорог общего пользования; 1 млрд грн - капитальные расходы бюджетных учреждений; 0,9 млрд грн - расходы на погашение просроченной задолженности за электроэнергию добывающих предприятий; 0,5 млрд грн - дополнительные дотации из государственного бюджета местным бюджетам; 0,05 млрд грн - экономия расходов на проведение выборов Президента Украины; 1,35 млрд грн - уменьшение дотации на одну корову, имеющуюся на 1 января 2010 года.