Украинской армии необходимо 17 млрд грн - военный эксперт

Украинской армии нужно 17 миллиардов гривен: 9 миллиардов - на проживание в казармах, 3 миллиарда - на боевую подготовку и 5 миллиардов - на переоснащение техники. Об этом заявил во время пресс-конференции в «Главред-медиа» руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей Згурец. При этом он заметил: «Когда вы видите, что бюджет нынешнего и прошлого года составляет 8 миллиардов гривен с основным фондом, это означает, что армия живет в казармах - только ест, поддерживает гарнизоны и дома в нормальном состоянии, но не занимается ни боевой подготовкой, ни переоснащением». По мнению эксперта, если в следующем году снова выделят такую же сумму, то основы для развития Вооруженных сил Украины не будет. Сергей Згурец также акцентировал на том, что треть из этой и так небольшой суммы расходуется нерационально. «Речь идет о поддержании гарнизонов, городков, территорий, что никоим образом не влияет на боевую подготовку и прочее», - указал он. Згурец призвал обратить внимание на то, как выделенные средства распределяются во время службы. Если мы говорим о 25 тысячах юношей, призывников, которые не провели ни одного боевого выхода, то это тоже нерациональное использование денег. Эксперт объяснил: «Израсходовали деньги на призыв, на еду и на увольнение. Так можем ли мы говорить о том, что средства были израсходованы рационально, если этот человек не способен выполнять задачи после того, как его призовут на службу?»