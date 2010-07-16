Семиноженко взялся за нанотехнологии

В Украине должна появиться Государственная программа по развитию биотехнологий медицинского направления. Об этом шла речь на совещании под председательством главы Государственного комитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимира Семиноженко, сообщает Лига. В документе планируется, в частности, предусмотреть развитие направлений био- и иммунотехнологий, которые могут стать прорывными для Украины и укрепить позиции нашего государства в международном разделении труда. «На восходящей развития шестого технологического уклада Украина должна развивать два мощных научных направления - био- и нанотехнологии, где наши ученые достигают весомых результатов. Поддержка этих исследований является главным приоритетом государственной научной политики», - заявил Семиноженко. Работу над проектом Государственной программы планируется завершить через две недели.