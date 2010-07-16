Украина передумала размещать еврооблигации

Министерство финансов Украины решило не размещать свои еврооблигации, при этом вырази благодарность инвесторам за проявленный значительный интерес к ее роуд-шоу ценных бумаг, сообщили Главреду в пресс-службе Минфина. В частности в сообщении сказано, что «Учитывая другие имеющиеся источники финансирования и позицию ликвидности, Министерство финансов приняло решение на данный момент не реализовывать новую трансакцию. Украина постоянно будет рассматривать возможность привлечения финансирования на международных рынках капитала, исходя из своих потребностей и рыночной ситуации».