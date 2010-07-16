Отелям хотят пересчитать звезды

Заместитель председателя Госслужбы туризма и курортов ведомства Дмитрий Заруба сообщил, что ведомство собирается внести изменения в госстандарт 4269 «Классификация гостиниц», сообщает «Коммерсант-Украина». «Мы должны за две недели завершить его разработку. В изменениях, в частности, будут новые критерии «звездности»гостиниц», отметил Заруба. За основу планируется взять европейский стандарт, принятый ассоциацией Hotelstars Union (работает под патронатом ассоциации HOTREC). Сейчас в Украине действует стандарт, разработанный на основе принятого во Франции. Стандарт Hotelstars Union был утвержден 14 декабря 2009 года в Праге членами ассоциации HOTREC – Швецией, Германией, Австрией, Швейцарией, Венгрией, Нидерландами и Чехией. Эта система дает более объективную оценку услуг, предоставляемых гостиницей, считают в Гостурслужбе. По словам главного специалиста отдела Евро-2012 Киевской облгосадминистрации Людмилы Мещерских, стандарт Hotelstars Union включает в себя 270 пунктов, причем лишь часть требований к гостиницам являются обязательными. По итогам рейтингования гостиница набирает определенное количество баллов, исходя из которого и определяется ее категория. Многие украинские отельеры при строительстве своих гостиниц уже используют европейские стандарты. «Все гостиницы нашей сети, которые мы строим или проектируем, создаются по европейским нормам. У нас есть стандарты сетей Hyatt, Hilton и Ritz-Carlton – мы их сравниваем с точки зрения технических условий. Если в Украине введут новую систему классификации, мы готовы ее изучить», – говорит вице-президент VS Energy International Ukraine по гостиничному бизнесу (владеет сетью "Premier-отель") Олег Болотов. Некоторые нормы украинской классификации, по его мнению, действительно требуют изменений: «Например, есть норма об обязательном наличии парикмахерской в трехзвездном отеле. Сейчас в этом нет необходимости. Также не нужна норма, согласно которой число парковочных мест в гостинице должно составлять около трети от количества номеров», – добавляет господин Болотов. По мнению директора по развитию компании «Стокман» Сергея Овчинникова (занимался гостиничным направлением в компании «XXI век»), в Украине необходима единая система классификации, принятая в Европе: «В этом случае не будет ситуаций, когда украинскому отелю присваивается статус трех звезд, тогда как в Европе он не получил бы и двух». Например, новые трехзвездные отели в Украине, которые строились по современным стандартам, конкурируют со старыми советскими гостиницами.