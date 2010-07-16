В Украине растет число банков, предоставляющих кредиты на жилье

В Украине по состоянию на 16 июля кредиты на покупку первичного жилья предоставляли 11 банков, на покупку вторичного жилья – 20 банков, сообщили агентству Интерфакс-Украина в Украинской национальной ипотечной ассоциации (УНИА). По данным УНИА, процентные ставки по кредитам как на первичное, так и на вторичное жилье составляют от 11% до 28% годовых в гривнях. Общее количество банков, предоставляющих кредиты на покупку жилья в Украине, за прошедший месяц увеличилось на шесть учреждений и составило 22 банка.