Долги за коммунальные услуги будут только расти - эксперт

Повышение цен на природный газ для населения на 50% приведет к росту задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил заместитель главы Национального форума профсоюзов Украины Григорий Кабанченко, передает ИМК. «На сегодняшний день почти 12 млрд (составляет. - Ред.) задолженность по жилищно-коммунальным услугам, и уменьшится ли она? Наверное, нет», - сказал эксперт. По словам Кабанченко, из-за повышения цен на природный газ для населения на 50% задолженности по жилищно-коммунальным услугам будут только расти.