Эксперт: Контроль «Газпрома» над украинской ГТС ударит по Европе

В случае полного контроля «Газпрома» над украинской ГТС, что сделает ее полностью непрозрачной для третьей стороны — европейского потребителя, РФ получит возможность генерировать искусственные дефициты газа на европейских рынках под прикрытием технических проблем на одном из направлений. Такое мнение в статье для «Зеркала недели» высказал директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар. По словам эксперта, в отношении Украины такой «технической проблемой» может стать сокращение объемов транзита через ее ГТС ниже критической отметки (менее 60 млрд кубометров газа), что приведет к его прерыванию. В этом случае, констатирует Гончар, поставки по всем другим маршрутам не компенсируют прекращения поставок через Украину. «Таким образом, «внезапно» может возникнуть, по нашим оценкам, почти 37-процентный дефицит газа, который «Газпром» будет заполнять за счет автоматически растущих в цене спотовых поставок из ПХГ на территории Европы через Центрально-Европейский газовый хаб в австрийском Баумгартене, 50% которого он приобрел в компании OMV», — отметил Гончар. По его словам, все это актуализирует необходимость прозрачности движения газовых потоков. Эксперт убежден, что информация по физическим показателям движения газовых потоков в режиме онлайн должна быть доступна из входных/выходных ГТС на всех без исключения маршрутах в формате трех: «поставщик — транзитер — потребитель».