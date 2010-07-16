Бродский пожаловался главе ГНАУ на его же подчиненных

Глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский в письме к главе Государственной налоговой администрации Александру Папаике попросил прекратить безосновательные требования налоговых инспекторов по уплате НДС. С жалобой на такие действия налоговиков к председателю Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства обратились предприниматели из города Славянска Донецкой области, сообщили ИМК в пресс-службе комитета. В своем обращении предприниматели заявили, что при полном отсутствии движения денег (их частное предприятие было создано в ноябре прошлого года) налоговая требует от них уплатить налог на добавленную стоимость в размере 1 тыс. гривен за каждый месяц. Подобного права налоговикам законодательство не дает, поэтому Бродский в письме напомнил: если предприниматель не получал средства от покупателя, не отгружал продукцию или не предоставлял услуг в течение отчетного периода, он не должен показывать в декларации налоговые обязательства и уплачивать в бюджет НДС. Бродский также отметил, что незаконное вмешательство и препятствование деятельности предпринимателей со стороны должностных лиц при осуществлении ими государственного контроля и надзора запрещаются.