Брянскому машзаводу дали добро на покупку акций «Лугансктепловоза»

Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ЗАО «Брянский машиностроительный завод» (г. Брянск, Российская Федерация) на приобретение акций ОАО «ХК «Лугансктепловоз» (г. Луганск), что обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента. Об этом говорится в сообщении АМКУ, переданном агентству УНИАН. Как сообщал УНИАН, 15 июня с.г. управляющая компания «Брянский машиностроительный завод», входящая в российский «Трансмашхолдинг», была признана победителем конкурса с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз». Всего в конкурсе принимали участие две компании – ОАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение им. Фрунзе», начальное ценовое предложение которого составило 400 млн грн, и Брянский машзавод, который предложил за пакет акций предприятия 410 млн грн. Третья компания, подавшая заявку на конкурс, – «Мантара Холдинг» - не была допущена Фондом госимущества к участию в нем. «Мантара Холдинг» обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к Фонду государственного имущества Украины, в котором просит признать недействительным договор купли-продажи 76,001% пакета акций ОАО «Лугансктепловоз». «Мантара Холдинг» просит признать недействительными сразу несколько решений ФГИУ в конкурсе по продаже «Лугансктепловоза», вплоть до договора купли-продажи пакета акций этого предприятия, заключенного 22 июня 2010 года. 9 июля вице-премьер-министр Украины Сергей Тигипко заявил, что приватизация «Лугансктепловоза» была проведена непрозрачно, в результате чего Украина потеряла как минимум 200 млн грн.