Болгария добилась от «Газпрома» снижения цены на газ и отказа от посредников

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что переговоры с Россией о поставках газа оказались успешными. По его словам, Софии удалось добиться от «Газпрома» снижения цены на газ, а также полного отказа от посредников при продаже газа Болгарии – теперь контракты будут заключаться напрямую с Bulgargaz. С таким заявлением Борисов выступил после подписания т.н. «дорожной карты» (плана поэтапного строительства) болгарского участка российского газопровода South Stream, сообщает болгарское информагентство Novinite. Премьер Болгарии не стал называть размер скидки, полученной от России, передает «Газета.ru».