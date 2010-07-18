В Москве энергетики из-за жары перейдут на особый режим работы

В Москве энергетики вводят особый режим работы в предстоящие жаркие выходные дни, сообщает пресс-служба Московской объединенной электросетевой компании, отвечающей за энергосети Москвы и Московской области. В субботу и воскресенье будут дежурить представители руководства компании, дежурные и оперативные службы МОЭСК приведены в режим повышенной готовности, передает Utro.ru. «Установлена связь с местными органами МЧС и оперативными штабами. Усилено несение дежурств оперативных аварийно-восстановительных бригад, дополнительно проводятся осмотры действующего энергооборудования и наиболее загруженных линий электропередачи. Под особый контроль взято электроснабжение жизненно важных объектов социальной инфраструктуры. На сегодняшний день, несмотря на аномальную жару, распределительные и высоковольтные сети МОЭСК работают без сбоев», - говорится в сообщении. Согласно прогнозу Росгидромета, аномальная жара продлится как минимум до 22 июля на всей территории Центрального федерального округа России. Максимальная дневная температура воздуха в этот период составит 30-35 градусов, а в отдельных пунктах Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Курской, Белгородской и Воронежской областей - 36-38 градусов, сообщают метеорологи. В московском регионе воздух уже почти три недели раскаляется до 30 градусов и более. Сразу два температурных рекорда были побиты в Москве в июне. Они были зарегистрированы 25 и 26 числа. 16 июля был побит температурный рекорд 70-летней давности - воздух в столице прогрелся до 33 градусов тепла.