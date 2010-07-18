Россия будет поставлять топливо для крупнейшей АЭС Чехии

В Чехии крупнейшая АЭС «Темелин» переходит на российское ядерное топливо. Сегодня для проведения соответствующих технологических работ на два месяца останавливается ее первый энергоблок. Затем данная процедура будет проведена на втором энергоблоке, сообщили в дирекции АЭС «Темелин», передает Newsru.com. Поставки ядерного топлива осуществляет российская ОАО «ТВЭЛ». Она будет его единственным поставщиком для чешских и словацких АЭС. Российское сырье оказалось более качественным, чем аналогичный материал американской компании «Вестенхаус». Кроме того, его использование значительно сократит расходы по эксплуатации национальных АЭС, сооруженных при содействии СССР, а затем России. Контракт на поставку российского топлива для АЭС «Темелин» рассчитан на 10 лет с возможностью дальнейшей пролонгации. В течение десятилетия предполагается получить примерно 400 тонн топлива. Российское ядерное топливо обеспечивает работу чешской АЭС «Дукованы» и словацких АЭС «Ясловске-Богунице» и «Моховец».