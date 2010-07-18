«Укрзализныця» закажет 10 электропоездов у Hyunday

«Укрзализныця» готова заказать 10 межрегиональных электропоездов у Hyunday Corporation. Об этом сообщил министр транспорта и связи Константин Ефименко на встрече с представителями Hyunday Corporation в Минтранссвязи, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-служба ведомства. Стороны договорились активизировать и ускорить подготовку соответствующих документов относительно условий и сроков кредитования приобретения электропоездов Экспортно-импортным банком Кореи. «Для нас этот проект важный и приоритетный», - отметил министр. Напомним, обновление железнодорожного подвижного состава происходит в рамках подготовки и проведения в Украине Евро-2012.