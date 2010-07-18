У Азарова не удовлетворены работой Гостаможни

В Кабмине не удовлетворены работой Гостаможни, которая может не выполнить годовой план. Об этом пишет «Зеркало недели», ссылаясь на свои источники. В частности, по результатам второго квартала 2010 года, Государственная таможенная служба Украины под руководством Игоря Калетника выполнила план на 75%. В абсолютных цифрах, по данным издания, за первое полугодие 2010-го было собрано 38,5, что лишь немного больше показателя аналогичного периода 2009 В свою очередь, специалисты Минфина сообщили изданию, что правительство выдвигает таможне ряд претензий. В частности, рост всего импорта в 2010-м по статистике, без учета импорта газа, составил 28%. При этом поразительно увеличение объемов импорта демонстрирует один из самых налогооблагаемых сфер - импорт автомобилей, по сравнению с 2009-м вырос примерно в четыре раза. Таким образом, по мнению чиновников Минфина, налоговая нагрузка на импортные товары является недостаточным. Министерство финансов критикует таможню за неспособность использовать улучшение внешнеторговой конъюнктуры.