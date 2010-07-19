Предприятия ЖКХ в Украине практически банкроты - министр

Предприятия ЖКХ в Украине находятся на грани банкротства. Об этом заявил в интервью «Зеркалу недели» министр ЖКХ Юрий Хиврич. Их отрицательный финансовый баланс составляет 800 миллионов гривен «Предприятия ЖКХ сегодня практически банкроты. Сальдо отрицательного баланса составляет 800 миллионов», - сообщил министр. При этом он сообщил, что в прошлом году финансовая ситуация в отрасли стала угрожающей. «Своей критической точки достигла ситуация в жилищно-коммунальной отрасли. Убытки наших предприятий в прошлом году составили 1,7 млрд гривен, что не дает возможности рассчитываться за энергоресурсы. Сегодня 2,5 млрд - задолженность по газу. Миллиард - по электроэнергии. 166 миллионов - долги по заработной плате», - сказал Хиврич. По мнению министра, отрасль не может предоставлять конечниым потребителям качественные услуги по причине критической изношенности инфраструктуры. «Сети стареют. Их изношенность доходит до 50 процентов. Мы не можем оказывать ни качественных, ни системных услуг», - заявил Хиврич.