СБУ занялась хищениями на харьковском заводе им. Малышева

Управление СБУ в Харьковской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 191 УК по факту растраты должностными лицами ГП «Завод им. Малышева» (производителя бронетанковой техники) государственного имущества в особо крупных размерах, сообщает «Дело». Пока в СБУ не разглашают, кто именно попал под подозрение и о каком имуществе идет речь. Однако «Делу» удалось выяснить, что расследуется история кредита, который завод получил от Укрсоцбанка в 2006 году. Так, четыре года назад между госпредприятием и банком был заключен кредитный договор. Согласно документу, финучреждение обязалось открыть заводу кредитную линию. В итоге танкостроители получили от банка в 2006-м несколько траншей. Первый в конце января — $2,02 млн, второй в феврале — $1,14 млн, третий в августе — $3,46 млн. Всего — $6,62 млн. Залогом кредита выступила недвижимость завода. А именно — центральная лаборатория. Проблема заключалась в том, что харьковский танкостроительный завод является предприятием, не подлежащим приватизации. И в залог завод имеет право передавать лишь объекты, которые не связаны с ним в единый производственный комплекс. Однако в Минпромполитики пошли «малышевцам» навстречу и разрешили им взять кредит, «заложив» свою лабораторию. Но вследствие того, что завод не смог вовремя вернуть кредит, лаборатория оказалась в частных руках — в собственности компании «Эко-коммунэнерго». Завод обязался вернуть деньги Укрсоцбанку до 1 апреля 2007 года. Однако обязательство свое не выполнил. В итоге банкиры решили обратиться в суд. В июне 2007-го Хозяйственный суд Харьковской области встал на сторону истца, признав право банка продать здание центральной лаборатории завода. Залоговая недвижимость была продана в 2008 году компании «Эко-коммунэнерго». В свою очередь новый владелец лаборатории сдал ее в аренду самому предприятию. Какова сегодня арендная ставка для станкостроителей на заводе им. Малышева, не разглашают. По неофициальной же информации, ежемесячно харьковское госпредприятие отдает «Эко-коммунэнерго» 0,6 млн грн. В 2010 г. прокуратура Харьковской области обратилась в суд с требованием пересмотреть решение о праве банка продать здание, принадлежавшее заводу. В прокуратуре свои претензии объяснили «новыми обстоятельствами дела». В частности, ведомство сослалось на результаты проверки харьковского предприятия Контрольно-ревизионным управлением, которая проводилась в 2009-м. В КРУ утверждают, что завод им. Малышева не имел права передавать центральную лабораторию в залог, так как она является неотъемлемой частью «производственного процесса предприятия». Также в своем обращении в суд ведомство отметило, что в мае 2010 года ими было получено письмо СБУ, которое свидетельствует о том, что было возбуждено уголовное дело по факту расхищения должностными лицами чужого имущества, а именно центральной лаборатории завода. В июле этого года Хозяйственный суд Харьковской области согласился пересмотреть свое решение с учетом новых обстоятельств.