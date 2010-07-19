Российская корпорация нацелилась на 6 украинских заводов

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), сообщавшая о возможном включении в свой состав двух украинских заводов - ГП «Заря-Машпроект» и Черноморского судостроительного завода (ЧСЗ), - заявила, что ее интересуют еще четыре актива. А именно находящиеся в госсобственности завод «Паллада», Судостроительный завод имени 61 коммунара, а также частные Херсонский судостроительный завод (ХСЗ) и николаевский «Экватор». Об этом стало известно РБК daily. На украинских предприятиях и в Министерстве промышленности Украины подтверждают интерес ОСК к этим активам, но подчеркивают, что предметных переговоров об интеграции с российской корпорацией пока не ведется. «ОСК ведет вялую переписку с правительством Украины на тему объединения судостроительных активов. По сути, нет никаких законодательных инициатив. Поэтому сейчас сложно что-то говорить о приобретении ОСК украинских предприятий или о какой-либо другой интеграции», — говорит пресс-секретарь Минпромполитики Украины Сергей Гончаров.