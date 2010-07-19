Украина сама себе насолила - Цушко

19 июля 2010, 10:18

Министр экономики Василий Цушко считает, что Украина, вступив в ВТО на не особо выгодных для нее условиях, сама себе насолила. Об этом он сказал в интервью «Сегодня». «Мы, Украина, экспортно-ориентированная страна. Мы очень серьезно открылись для внешних рынков, вступив в ВТО на не особо выгодных для нас условиях, но это уже постфактум, потому что наше руководство, особенно при президенте Ющенко, старалось вступить в ВТО, чтобы насолить России. Насолили ли мы России, это вопрос, но вот себе мы насолили точно. Потому что, вступая в эту организацию, мы подписали по 12 тысячам товарных позиций пошлину в 0%. Сказали зарубежному производителю: «Заходите». Это очень важный фактор, он сегодня очень влияет», - говорит Цушко. По его словам, Украина зависит от конъюнктуры мировых рынков. «Поэтому сегодня ни один экономист мира не может предсказать, что в мире пойдет вторая волна кризиса или постепенный рост. Но я оптимист и надеюсь, что мы уложимся в те показатели, которые очертили по росту экономики (3,6% рост ВВП в 2010 году) и по росту инфляции (не больше 13% в 2010 году). Мало того, результаты этих месяцев показывают, что мы идем не плохо. У нас уже третий месяц дефляция. И это несмотря на то, что мы дополнительно влили деньги потребителю. Худо-бедно, но, выполняя закон о соцстандартах, мы ежемесячно стали платить людям из социально незащищенных слоев населения на 3 миллиарда гривен больше», - отметил министр. Говоря о кредитовании экономики банками на нормальных условиях, Цушко отметил, что банки боятся, думают, дать или не дать деньги в экономику. «Они идут по легкому пути – купить государственные ценные бумаги. Хотят деньги разместить или под гарантию правительства, или чтобы был быстрый возврат. Самый большой минус, который принес мировой кризис, в том, что он посеял страх. Как разрешить эту проблему? Правительство и Национальный банк работает в этом направлении. В детали вдаваться не буду – это вопросы Мифина и Нацбанка», - рассказал министр. По его словам, пока ожидать оживления внутреннего рынка не стоит. «Мы ожидали, что рынок оживится, когда мы выдали в виде соцвыплат дополнительные 3 миллиарда гривен. Но этого не произошло. Кризис напугал народ, он не пускает деньги на потребление, а кладет их на депозит. Это такой психологический момент. Все зависит от стабильности. Если экономика будет развиваться стабильно, то народ потихоньку будет увеличивать потребление. Вот отсюда и пойдет оживление рынка», - уверен Цушко. По его словам, по итогам июня этого года «народ понес на депозиты в банки 15 миллиардов гривен».

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