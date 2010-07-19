Запорожская АЭС отключила 2-й энергоблок

Запорожская атомная электростанция (Энергодар, Запорожская область) 18 июля в 00:02 отключила 2-й энергоблок от объединенной энергосистемы Украины для проведения планового капитального ремонта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАЭК «Энергоатом», информируют Українські Новини. Таким образом, к энергосистеме подключены 11 из 15 энергоблоков АЭС Украины. В ремонте находятся 2-й энергоблок Ривненской АЭС (Ривненская область), 2-й энергоблок Южно-Украинской АЭС (Николаевская область) и 2-й энергоблок Хмельницкой АЭС (Хмельницкая область). Как сообщалось ранее, 17 июля ХАЭС отключала 1-й энергоблок для устранения неисправностей, который в тот же день был подключен к энергосистеме.