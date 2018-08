Коломойский увеличил долю компании JKX Oil & Gas до 21,01% акций

Компания Ralkon Commercial Ltd (Британские Виргинские острова), принадлежащая украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, увеличила долю в британской нефтегазовой компании с активами в Украине JKX Oil & Gas (JKX) до 21,01% акций с 18,25%, говорится в сообщении JKX, обнародованном на Лондонской фондовой бирже в понедельник. Количество акций JKX в собственности Ralkon Commercial Ltd увеличилось до 36 млн 139,363 тыс. шт. с 31 млн 393,200 тыс. шт. Как сообщалось, JKX по итогам работы в 2009 году получила чистую прибыль $85,24 млн, что на 9,1% превышает показатель 2008 года. Ее доход сократился на 5,1% - до $196,51 млн. При этом компания увеличила производство углеводородов на 6% - до 11,665 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd), а в настоящее время нарастила суточную добычу до 12 тыс. boepd. По состоянию на конец марта 2010 года Ralkon Commercial Ltd принадлежало 18,1% акций JKX, Glengary Overseas Ltd - 11,44%, Interneft Ltd – 6,62%, BlackRock Inc. – 6,25%, НАК «Нафтогаз Украины» – 5,8%, Aberforth Partners – 3,88% и Legal & General Investment Management – 3,32%. Курс акций JKX, по данным Лондонской фондовой биржи, в понедельник составляет GBP2,82 за акцию, что на 1,5% ниже по сравнению со значением на закрытие рынка в минувшую пятницу.