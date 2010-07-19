Польша обещает увеличить бюджет «Восточного партнерства»

Польша планирует инициировать увеличение финансирования программы Европейского Союза «Восточное партнерство» в следующем бюджете объединения на 2014-2020 годы. Об этом сообщил уполномоченный по вопросам «Восточного партнерства» в Министерстве иностранных дел Польши Анджей Цешковский, пишет УНИАН. Он назвал вопрос увеличения финансирования «Восточного партнерства» одной из самых главных целей на время председательства Польши в Европейском Союзе во второй половине 2011 года. Собственно тогда, по его словам, в Евросоюзе начнется дискуссия на тему будущего бюджета объединения 27 европейских государств. «Поэтому сигнализируем, что для нас является приоритетом», - сказал он. Цешковский не уточнил, насколько польская сторона планирует инициировать увеличение бюджета программы, на которую до 2014 года выделены 600 млн евро. «Пока еще нет ориентиров, как будет выглядеть бюджет», - сказал представитель МИД. Он добавил, что окончательно главный финансовый документ Евросоюза будет утвержден в конце 2013 года. В то же время Цешковский отметил, что общий размер финансовой помощи ЕС государствам, включенным в программу «Восточное партнерство», в несколько раз больше ее бюджета. По его словам, в 2010-2013 годы лишь на реформы в этих странах планируется выделить 2 млрд евро. Представитель польского МИД сказал, что действующий бюджет Евросоюза предусматривает выделение 3,5 млрд евро на помощь странам «Восточного партнерства», а более 5 млрд евро может выделить Европейский инвестиционный банк. Кроме этого, помощь выделяет ЕБРР и государства ЕС - по собственным программам помощи. Напомним, реализация первого проекта официально презентованной в мае 2009 года программы «Восточное партнерство» запланирована на вторую половину 2010 года.