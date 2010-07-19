Россия прикупит украинские самолеты

На данный момент Минобороны РФ подписало контракт по модернизации ежегодно двух уже имеющейся машины и планирует закупить еще 20 украинских «Русланов». В 1З-ой государственной программе вооружений на 2011-2020 годы Министерство обороны России задекларировало намерение купити 20 самолетов Ан-124 «Руслан» и 60 самолетов Ан-70 украинского производства. Об этом сообщил первый заместитель главы Минобороны России Владимир Поповкин, информирует ТСН. По словам Поповкина, на данный момент «Минобороны подписало контракт по модернизации ежегодно двух уже имеющихся машин». «Чтобы до 2015-2016 года модернизировать весь существующий авиапарк», - сказал Поповкин. Он добавил, что Минобороны планирует приобрести еще 60 транспортных самолетов Ан-70.