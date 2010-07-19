У Азарова уверяют, что без повышения тарифов ЖКХ не спасти

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич заявил, что только повышение тарифов улучшит ситуацию в ЖКХ. «Ситуация в сфере ЖКХ достигла критической точки, и только повышение тарифов позволит улучшить ситуацию», - проинформировал министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич, сообщает пресс-служба Партии регионов. «Предприятия теплокоммунэнерго потребляют в год 8,2 млрд кубов импортного газа по цене в 872 грн за тысячу кубометров, а обходится он в 230 долларов. Разницу компенсирует бюджет. Нужно учитывать и то, что своей критической точки достигла ситуация в жилищно-коммунальной отрасли. Убытки наших предприятий в прошлом году составили 1,7 млрд грн, что не дает возможности рассчитываться за энергоресурсы. Сегодня 2,5 млрд составляет задолженность по газу. Миллиард - по электроэнергии. 166 млн - долги по заработной плате. Сети стареют, их изношенность доходит до 50%. Мы не можем предоставлять ни качественных, ни системных услуг», - отметил Ю.Хиврич.