Министр назвал документы необходимые для получения субсидии

Министр труда и социальной политики Василий Надрага перечислил документы, которые нужны сегодня для оформления субсидии. Об этом В.Надрага сегодня сказал на селекторном совещании, передает ИА «Интермедиа консалтинг». «Да, для работающих нужно всего три документа: заявление на получение субсидии, декларация, которую заполняет человек, и справки о доходах, которые человеку необходимо получить там, где он получает заработную плату», - отметил министр. По его словам, для пенсионеров эта система является еще более простой. «Пенсионеру нужно будет только сделать заявление и декларацию», - добавил В. Надрага.