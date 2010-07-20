Министр рассказал кого защитят от повышения тарифов на газ

Правительство разработало механизм предоставления субсидий малообеспеченным слоям населения, чтобы минимизировать для них риски повышения тарифов на газ. «В этом году на субвенции местным бюджетам под субсидии и льготы заложено 5,9 млрд грн», - проинформировал министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Хиврич, информирует пресс-служба Партии регионов. Министерство труда уже разработало механизм упрощения процедуры начисления жилищных субсидий. Министр труда и социальной политики заявил, что порог субсидий будет снижен, он составит 10% от совокупного дохода для неработающих семей и 15% - для работающих. В результате под государственную защиту попадет значительная категория людей. Плюс льготники. Они вообще не почувствуют этих мер. О них позаботится Государственный бюджет.