У Украины есть другие источники для покрытия дефицита бюджета - эксперт

Отказ от размещения еврооблигаций говорит о том, что Украина может покрыть бюджетный дефицит другими способами. Такое мнение выразил исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко, сообщает «РБК-Украина». «Если Министерство финансов заявляет, что Украине не нужны деньги от размещения евробондов, значит есть другие источники, благодаря которым правительство планирует покрыть дефицит государственного бюджета», - отметил О.Устенко. По его словам, есть два варианта покрытия дефицита госбюджета. «Первое - мы снижаем дефицит за счет сокращения затрат, однако, это маловероятно. И второе - появились какие-то новые договоренности с международными финансовыми институтами», - подчеркнул эксперт. В частности, по его словам, транш МВФ в 2010 г. может быть больше, либо есть дополнительные договоренности с Европой. «В таком случае, если есть возможность получить больше денег от международных институтов, ситуация с покрытием дефицита бюджета может быть еще лучше, чем от продажи еврооблигаций. От размещения евробондов мы могли бы получить 8-8,5% годовых. В то же время, кредиты от МВФ, Всемирного банка, ЕБРР могут быть в два раза дешевле. Это хорошее подспорье для Украины и экономия средств», - резюмировал О.Устенко.