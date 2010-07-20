На «Турбоатоме» пройдет российско-украинское совещание

20 июля на ОАО «Турбоатом» состоится российско-украинское совещание по поставкам оборудования для атомных станций Российской Федерации и других стран. Как сообщили УНИАНу в пресс-службе «Турбоатома», в его работе примут участие руководители и специалисты ОАО «Турбоатом», ОАО «Нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект» (генеральный подрядчик строительства Ростовской АЭС), НАЭК «Энергоатом», концерна «Росэнергоатом», Ростовской АЭС, Дирекции единого заказчика, Харьковского института «Энергопроект», ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», института ОАО «ВНИИАМ», ОАО «Уралхиммаш», ХГПЗ им. Шевченко, ОАО «Комплектэнерго», ОАО «Росэнергокомплект» и др. В ходе встречи участники обсудят вопросы допоставки оборудования для ввода в эксплуатацию строящегося блока №3 Ростовской АЭС, а также изготовления и поставки турбины мощностью 1100 МВт для блока №4 этой же станции. Помимо этого, будут обсуждаться условия создания совместного российско-украинского типового проекта энергоблока атомных станций для сооружения в ряде стран. По итогам совещания будут подписаны соответствующие протоколы о сотрудничестве. Подобное мероприятие в таком составе на «Турбоатоме» проводится впервые.