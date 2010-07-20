«Антонов» и «Ильюшин» подпишут контракт на поставку Ан-158

На сегодня, 20 июля, на аэрокосмическом салоне в Фарнборо (Великобритания) запланировано подписание контракта между российской лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко» (ИФК) и ГП «Антонов» на поставку 20 самолетов Ан-158, сообщает Левый берег. На открытии авиасалона гендиректор ИФК Александр Рубцов заявил, что до конца года его компания планирует довести пакет заказов на Ан-158 до 100 самолетов. Речь идет о подписании твердого контракта, который ранее уже был озвучен, – 10 самолетов заказал российский перевозчик «Атлант-Союз», 6 – «Владивосток-авиа» и два – «Авиалинии Кубани». Каталожная стоимость Ан-158 составляет 25-30 млн долл. Ан-158 – модификация регионального реактивного самолета Ан-148, максимально с ним унифицированная. Впервые машина поднялась в небо в конце апреля. Завершение сертификации и коммерческую продажу Ан-158 планируется начать в первом квартале 2011 года. Со второго квартала 2011 года ожидаются поставки самолета авиакомпаниям. Дальность полета машины с максимальным числом пассажиров (99 человек) составляет 2,5 тыс. км, с 62 пассажирами – 4,2 тыс. км. Разработчики отмечают, что новая модель экономичнее Ан-148 – ее топливная эффективность на 10-17% выше в зависимости от компоновки. При запуске Ан-158 в «Антонове» говорили, что финальная сборка самолета будет открыта только в Киеве – на тот момент у российской Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) еще не было твердого решения о локализации финальной сборки нашего самолета на воронежском заводе ВАСО (входит в ОАК). Но вчера в Фарнборо президент ОАК Алексей Федоров заявил журналистам, что Ан-158 не будет производиться в России, так как является прямым конкурентом приоритетного для ОАК самолета SSJ 100 (базовая версия – 95 мест). По его словам, только после завершения интеграции авиапромов России и Украины продукция украинских заводов сможет пользоваться преференциями, которые распространяются на российскую авиатехнику, а это означает, что ввоз самолетов в Россию будет облагаться 20-процентной таможенной пошлиной