«Антонов» точно продаст 20 Ан-158

ОАО «Ильюшин финанс Ко» и компания «Антонов» подписали твердый контракт на 10 самолетов Ан-158 и опцион еще на 10. Церемония подписания контракта состоялось в рамках авиасалона «Фарнборо» в Лондоне, сообщает Интерфакс-Украина. Как отметил генеральный директор ИФК Александр Рубцов, самолеты по твердому контракту предназначаются авиакомпании «Атлант-Союз», а 10 самолетов, которые идут по опциону, будут поставлены как российским, так и зарубежным авиакомпаниям. «Думаю, что до конца года эти самолеты будут подтверждены», - сказал Рубцов. На сегодняшний день портфель заказов на Ан-148 составляет 130 самолетов, на Ан-158 - 20. «Рассчитываем до конца года увеличить до 60 машин (портфель заказов на Ан-158. – Ред.)», - сказал он. Напомним, в апреле 2010 года Ан-158 совершил свой первый полет, до конца года планируется закончить все сертификационные испытания и получить сертификат типа. Рынок самолета Ан-158 оценивается в 240 машин.