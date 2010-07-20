В Днепродзержинске нашли необычное месторождение газа

В г. Днепродзержинске Днепропетровской области решили внедрить новый способ получения газа. «Месторождением» станет городская свалка. Она переполнена - там накопилось свыше 4 миллионов тонн отходов, которые горят, загрязняя воздух на многие километры вокруг. Ежегодно свалку пополняют 100 тысяч тонн нового мусора, отмечает «Немецкая волна». Помочь обещает немецкая фирма, специализирующаяся на сепарации вредных газов, их биологической очистке и последующем использовании. Для определения объема работ ее специалисты пробурят на городской свалке несколько 25 метровых пробных скважин для получения метана, который образуется во время разложения бытовых отходов. В случае, если его добыча окажется рентабельной, немецкая сторона обещает вложить около 250 миллионов гривен инвестиций, за счет которых будет рекультивирована свалка и достроен мусоросжигательный завод, рассказал городской председатель Днепродзержинска Ярослав Корчевский. Экологи проект добычи метана из мусора называют очень перспективным. Это новая технология, которая быстро распространяется Западной Европой, а в перспективе газ такого происхождения может составить значительную часть в структуре газопотребления, считает эксперт Григорий Шматков. По его словам, Украине она тоже может принести значительную пользу, ведь здесь под свалки задействованы огромные территории и их рекультивация и использование побочных продуктов могут дать как экономический, так и экологический эффект.