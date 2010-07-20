ФГИ хоть сейчас готов продать «Укртелеком»

ОАО «Укртелеком» может быть приватизировано в 2010 году до выделения из него структуры госспецсвязи и принятия закона о фонде универсальных телекоммуникационных услуг. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник сказал глава Фонда госимущества Украины (ФГИ) Александр Рябченко, сообщает Интерфакс-Украина. «Мы готовимся с «Укртелекомом», что в любой момент может быть принято решение про передачу нам объекта… и мы объявим конкурс… Мы готовы взять все проблемные моменты на себя или (возложить. – Ред.) на инвестора, который его купит», – сообщил он Рябченко, отметив, что неурегулированность вопросов, связанных с фондом универсальных услуг, существенно не повлияет на инвестпривлекательность госоператора связи. Напомним, Украина ранее планировала выставить все принадлежащие государству 92,79% акций ОАО «Укртелеком» на конкурс с использованием открытости предложения цены с элементами аукциона. ФГИ запланировал объявить конкурс по продаже компании до 15 августа этого года, чтобы за счет ожидаемых поступлений в размере минимум 10 млрд грн выполнить план приватизации, заложенный в госбюджет-2010.