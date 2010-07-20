В Украине издадут Каталог некачественной продукции

В сентябре Госпотребстандарт Украины презентует Каталог некачественной продукции и недобросовестных производителей. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Госпотребстандарта Украины Олег Поволоцкий, сообщили Главреду в пресс-службе ведомства. В частности, Поволоцкий отметил, что в настоящий момент разрабатывается формат такого реестра. В нем будут разделы, посвященные товарам детского питания, продукции, содержащей ГМО, и другие. «Эти данные будут регулярно публиковаться на веб-портале Госпотребстандарта, в профильных и общенациональных СМИ. Поэтому мы просим представителей масс-медиа приянть активное участие в информировании население о некачественных и опасных товарах. Таким образом, мы совместно будем формировать культуру потребления» - отметил глава Комитета. По словам Поволоцкого, все участники рынка должны понимать, что нынешнее руководство Госпотребстандарта изменит подходы к защите прав потребителя, в частности через изменения законодательства, совершенствования системы оповещения о некачественной и опасной продукции между министерствами и ведомствами, реформирования неадекватной системы штрафов.