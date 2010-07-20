В этом году МВФ даст Украине аж два кредита

В 2010 году в рамках сотрудничества по новой программе stand-by Украина получит от Международного валютного фонда (МВФ) два транша на общую сумму около $3 млрд. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире Первого национального, сообщает Лига. «В текущем году мы получим два транша: один в сентябре, а другой в начале декабря на общую сумму около $3 млрд. Мы планируем их направить, прежде всего, на модернизацию нашей экономики», - заявил Азаров. По словам премьера, факт открытой кредитной линии от МВФ также поможет Украине привлечь дополнительные инвестиции. «Для масштабов Украины, для масштабов тех проектов, которые сейчас имеет Украина, $15 млрд - сумма не большая. Но она является тем благоприятным фоном, на котором мы можем привлечь значительное количество других инвестиционных ресурсов», - заявил он. Напомним, Кабинет Министров одобрил меморандум о сотрудничестве с МВФ 14 июля. По словам вице-премьер-министра Сергея Тигипко, объем и сроки предоставления первого транша для Украины планируется определить 28 июля в ходе заседания совета директоров МВФ.